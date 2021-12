Sá Fernandes diz que detenção de Manuel Pinho "é um grave abuso de poder"

Lusa

O antigo ministro da Economia foi detido pela Policia judiciária esta terça-feira. Manuel Pinho já tinha o estatuto de arguido no caso EDP, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, num processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo.