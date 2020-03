Sair fora da zona de residência. Crime ou não, com ou sem castigo

Mas circular fora da nossa zona de residência é proibido? Uma dúvida que se tem levantado nos últimos dias.







E há dúvidas sobre a lei que determina a possibilidade de aplicação do crime de desobediência.

Na opinião do advogado Carlos Pinto de Abreu, as regras do Estado de Emergência são claras.Diz o penalista que, se as recomendações da polícia não forem cumpridas, não está previsto o crime de desobediência.No máximo, os infractores podem ser conduzidos ao domicílio, se não aceitarem os conselhos das forças de segurança.Uma situação que já levou a que, em pleno Estado de Emergência, algumas pessoas que violaram as ordens da polícia tenham sido detidas na rua.Acabando depois por ser libertadas pelo juiz, que não encontrou, na lei, motivos para uma detenção.Um caso que tem esvaziado a actuação daas autoridades policiais.