Sala de creche encerra em Santo Tirso após colaboradora testar positivo

A colaboradora infetada com o novo coronavírus "não estava ao serviço desde sexta-feira", acrescentou Sara Almeida e Sousa.

Naquela sala do jardim de infância Comendador Abílio Ferreira de Oliveira "estão diariamente 16 crianças acompanhadas por três colaboradoras", tendo sido "todos encaminhados para isolamento profilático nas respetivas habitações até 25 de setembro", acrescentou a fonte.

No caso das duas colaboradoras que estavam hoje a trabalhar, informou Sara Almeida e Sousa, "após contacto com a Delegação de Saúde de Santo Tirso foi determinado que apenas serão testadas caso venham a manifestar sintomas".

Tendo tido conhecimento hoje do caso positivo, a Santa Casa avançou "imediatamente para o encerramento daquela sala do jardim-de-infância, que tem mais cinco salas, mas que funcionam sem haver contacto entre si", disse.

Em abril, a mesma instituição debateu-se com dois surtos em outras tantas residências para idosos, acabando por falecer seis utentes no Lar Dra. Leonor Beleza e quatro no Lar José Luiz d`Andrade.

Portugal contabiliza pelo menos 1.875 mortos associados à covid-19 em 65.021 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).