Sala de partos do Hospital de Santa Maria fecha para obras

Em causa estão as obras de remodelação e ampliação do departamento de ginecologia e obstetrícia do Santa Maria, orçadas em cerca de seis milhões de euros e que vão permitir ao hospital dispor da maior maternidade do país.Após a conclusão das obras, o bloco de partos do Hospital Santa Maria vai ter capacidade para realizar mais 1.500 partos anualmente face aos atuais cerca de 2.900.Os médicos do serviço de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Santa Maria estão a partir de hoje em regime de mobilidade, podendo trabalhar no Hospital São Francisco Xavier até final de março de 2024, devendo ter assegurado “o transporte entre o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e o edifício materno infantil do Hospital de São Francisco Xavier, sempre que solicitado, e considerado o tempo de deslocação como tempo de trabalho”.Este processo não tem sido pacífico, tendo já levado ao afastamento do diretor de obstetrícia, ginecologia e medicina de reprodução do Hospital de Santa Maria, Diogo Ayres de Campos, uma decisão que a administração do CHULN justificou com a “forma reiterada” como o médico tinha “colocado em causa o projeto de obra e o processo colaborativo com o Hospital São Francisco Xavier”.