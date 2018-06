Salários e carreiras levam funcionários judiciais à greve

O sindicato dos funcionários judiciais acusa também os responsáveis do Ministério da Justiça de ainda não ter aberto o concurso para promoção às categorias de escrivão adjunto e técnico de justiça.



Tudo explicado por Fernando Jorge, presidente do sindicato.



O sindicato dos oficiais de Justiça anunciou que vai juntar-se a esta greve.



Os oficiais de justiça e funcionários judiciais iniciam uma greve de três dias em protesto contra a falta de resposta do Governo sobre a contagem do tempo de congelamento da carreira, regime de aposentação e revisão estatutária.