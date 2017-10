Partilhar o artigo Salgado, Lena e Vale do Lobo. A rota do dinheiro até José Sócrates Imprimir o artigo Salgado, Lena e Vale do Lobo. A rota do dinheiro até José Sócrates Enviar por email o artigo Salgado, Lena e Vale do Lobo. A rota do dinheiro até José Sócrates Aumentar a fonte do artigo Salgado, Lena e Vale do Lobo. A rota do dinheiro até José Sócrates Diminuir a fonte do artigo Salgado, Lena e Vale do Lobo. A rota do dinheiro até José Sócrates Ouvir o artigo Salgado, Lena e Vale do Lobo. A rota do dinheiro até José Sócrates