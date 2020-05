SAMS de regresso à atividade e com lay-off terminado

Num comunicado partilhado com a comunicação social, o grupo que detém o SAMS explicou que a atividade do hospital vai regressar gradualmente à normalidade, colocando um ponto final no processo de lay-off que decorria há um mês, trazendo o regresso das condições salariais normais.“Com o fim do Estado de Emergência e com as recomendações do Ministério da Saúde, que determinam a retoma da atividade programada, quer de consultas quer de cirurgias, o SAMS volta, gradualmente, à atividade assistencial. Um regresso que permite terminar o processo de lay-off, que teve a duração de um mês. Assim, a partir de dia 6 de maio, todos os trabalhadores regressam às suas condições salariais habituais”.De acordo com o SBSI, a partir de dia 11 de maio vão ser iniciadas todas as atividades programadas no Centro Clínico, bem como o atendimento permanente, de segunda a sexta-feira. No hospital o serviço permanente de 24 horas também voltará ao ativo. A partir de dia 18 de maio, segunda-feira, será feita a reabertura gradual das clínicas.No comunicado podia ler-se que o regresso será feito com grandes restrições, especialmente em relação a medidas de higiene e segurança e que a prioridade será responder a situações clínicas urgentes, casos de oncologia, gravidez, pediatria entre outros.“Num contexto de grandes restrições, em que as medidas de higiene e segurança são ainda muito apertadas, a prioridade continuará a ser responder às situações clínicas urgentes, à oncologia, assistência na gravidez, pediatria e vacinação, sendo estes alguns dos serviços que nunca deixaram de ser prestados”.Para conseguir manter o distanciamento social, o SAMS anunciou que a atividade assistencial será reforçada com a telemedicina, teleconsulta e/ vídeo-consulta. No que diz respeito à marcação de consultas, as mesmas terão de respeitar a hora de início e todas elas serão mais espaçadas para garantir que os utentes não se cruzem e para que haja higienização dos espaços.

MUDAR critica propaganda do SBSI



Num comunicado a responder ao regresso ao funcionamento por parte do SAMS, o movimento sindical MUDAR questionou se de facto o serviço de saúde dos bancários estaria em funcionamento, acusando o SBSI de propaganda.







“Verificando a tabela das consultas e serviços disponíveis publicitada pela Direcção do SBSI (dia 4 de Maio de 2020) é fácil de ver que a percentagem de serviços e consultas disponíveis é irrisória e bem distante da capacidade dos serviços e dos 858 médicos que se distribuíam por 43 especialidades (dados do site do SAMS) e os beneficiários desconhecem quando terão a possibilidade de continuar as suas consultas e tratamentos sem urgência vital.”A organização do SAMS acusa o SBSI de má gestão que demonstra uma grave incapacidade para lidar com a pandemia de covid-19, relembrando que os grandes prejudicados foram os beneficiários do hospital e deixam uma questão no ar.“Para quando a verdadeira abertura dos serviços de saúde? Em que moldes e com que plano para abrir em segurança? A gestão dos SAMS nos últimos anos colocou muitos trabalhadores em situações de precariedade, quantos é que perderam o emprego a coberto deste ‘encerramento’. Com esta ‘gestão’ o SAMS terá hoje equipas completas para reabrir todas as valências que tinha no início deste ano 2020?”.Uma última crítica prende-se com o processo de lay-off em que os empregados foram colocados, exigindo aquele agrupamento sindical a reabertura imediata de todos os serviços do SAMS, tendo em conta todas as recomendações do ministério da Saúde.

SAMS: um mês e meio fechado

O SAMS encerrou hospitais e clínicas no dia 20 de março, explicando na altura que seriam impostas regras de regime simplificado de lay-off. A decisão foi muito criticada pelo Conselho Nacional da ordem dos Médicos que pediu inclusivamente a atuação do governo sobre esta matéria.O Bloco de Esquerda também foi crítico da decisão de fechar as clínicas e hospitais do SAMS e chegou a pedir uma requisição civil das instalações e dos 1500 profissionais do grupo, alegando que “numa altura em que o país vive uma epidemia não se pode admitir que uma unidade de saúde tente fechar portas e demitir-se das suas responsabilidades sociais".O Sindicato Independente dos Médicos também reservou críticas à atuação do grupo mas esta quarta-feira saudou a decisão do regresso. “Quero saudar a volta ao nosso Serviço Nacional de Saúde do SAMS como contributo, porque a atitude inqualificável de colocar os médicos em ‘layoff’ foi revogada e vão começar a trabalhar hoje”, comentou o SIM.