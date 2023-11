Foto: Rui Minderico - Lusa

O caso aconteceu em 2019 e foi tornado público pela TVI, a quem a mãe admitiu ter recorrido a contactos com a nora e o filho do presidente da República.



Marcelo Rebelo de Sousa admitiu levar o caso à justiça se for diretamente implicado no processo.



O Hospital de Santa Maria confirmou à RTP que vai abrir um inquérito.