Santa Maria da Feira tem oito unidades de Saúde fechadas desde março

Agora, um grupo de cidadãos avançou com um abaixo-assinado por temer que a unidade de Saúde de Caldas de São Jorge não volte a reabrir.Ouvido pela Antena 1, o presidente da União das Freguesias, José Martins, lamenta o fecho deste serviço - que diz ser temporário - e atribui a falta de investimento nos cuidados primários.Com uma população envelhecida, a Junta de Freguesia tenta ajudar quem não tem apoio familiar, mas não consegue, diz José Martins.José Martins refere que o presidente do Agrupamento de Centros de Saúde de Entre Douro e Vouga - Feira/Arouca, António Alves, garantiu que a Unidade de Saúde vai reabrir assim que haja condições. O presidente da junta espera que seja no final de setembro.Contactada pela Antena 1, a ARS Norte afirma que está prevista para "o próximo mês de setembro" a reabertura das oito unidades de Saúde do concelho da Feira.

A ARS Norte acrescenta que "toda a população inscrita nunca deixou de ter os cuidados de Saúde de que necessitava, prestados pela equipa de saúde familiar na sede" (à qual pertencem esses pólos de Saúde que estão fechados).