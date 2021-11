Santa Maria. Dez chefes de urgência ameaçam demitir-se

Dez chefes da urgência de cirurgia do hospital de Santa Maria ameaçam demitir-se no final deste mês. Em causa as condições de trabalho e as horas extraordinárias. As equipas estão com falta de pessoal e alguns médicos apresentaram já declarações de escusa de responsabilidade.