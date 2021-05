Santa Maria indisponível para vacinar durante a semana

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, assume que não tem capacidade para vacinar contra a Covid-19 durante o período de consultas externas, conforme pretende o coordenador do plano de imunização. A administração do maior hospital do país considera que tal só é possível ao fim-de-semana e apenas no centro de vacinação instalado na cidade universitária.