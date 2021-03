Santa Maria teve nos intensivos 10 crianças com síndrome pós-Covid

A diretora da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) pediátricos, Marisa Vieira, explica que este síndrome, que é como que uma resposta exagerada do sistema imunitário e está associado à infeção por Sars-Cov-2, tem aparecido cerca de quatro semanas após a infeção e que "a maioria destas crianças foram assintomáticas"Como estes doentes não tinham tido quaisquer sintomas de covid-19, não havia nenhum teste positivo realizado anteriormente e foi apenas pela análise serológica no hospital que se percebeu que tinham tido contacto com o vírus."O que havia era infeção anterior em contexto familiar, com pais ou avós que tinham sido positivos ao novo coronavírus quatro a seis semanas antes", afirmou.Além da febre, estes doentes, explicou.

Em declarações à Lusa junto à Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos de Santa Maria, que tem na totalidade oito camas (duas delas em quarto isolado para covid), Marisa Vieira contou que a criança mais nova que ali esteve internada com esta síndrome tinha sete anos e a mais velha 17.

Retoma de atividade física deve ser acompanhada

A diretora da cardiologia pediátrica do Hospital Santa Maria defendeu que as crianças que tenham tido algum sintoma de covid-19, mesmo que ligeiro a moderado, devem ser vistas pelo médico assistente antes de retomarem a atividade física.



"Para retomar a atividade, sobretudo obviamente (...) no exercício mais intenso - por exemplo, o desporto federado -, devem ser acompanhados e devem contactar o médico assistente. Devem mesmo ser avaliados por alguém da cardiologia e, pelo menos, o eletrocardiograma está recomendado", afirmou Mónica Rebelo.



"Nós temos de nos lembrar das nossas crianças, que na fase aguda muitas são assintomáticos, mas algumas até tiveram sintomas, mas nem os descreveram (...) e, depois, quando retomam a atividade referem um cansaço diferente, uma tolerância diferente ao exercício", afirmou Mónica Rebelo, sublinhando: "Isto é obviamente consequência de terem tido a infeção".