Santo Tirso. António Costa admite incapacidade do Estado para fazer cumprir a lei

A falta de espaço nos canis municipais explica, em parte, as desculpas recorrentes que o veterinário municipal foi dando para manter os canis abertos, mesmo quando os maus tratos a animais passaram a ser criminalizados e as queixas chegaram a tribunal.



Foram abertos dois inquéritos-crime e acabaram ambos arquivados, com o Ministério Público a considerar que animais que vivem no meio de dejetos e de lixos não são vítimas de maus tratos.



O primeiro-ministro ainda hoje admitiu que a Direção Geral de Veterinária não tem capacidade para adaptar o país à nova realidade legislativa que reconhece direitos aos animais domésticos.