Santos Silva afirma que Portugal não vê omissão no discurso do novo Presidente angolano

"O Governo português não entende que tenha havido uma omissão", afirmou esta quarta-feira Augusto Santos Silva, respondendo a questões sobre a ausência de referências a Portugal enquanto parceiro estratégico no discurso de tomada de posse de João Lourenço, na terça-feira, em Luanda.



"Há uma maneira muito simples, a meu ver, de compreender o que está em causa na relação entre Portugal e Angola, que é ter em atenção o modo como uma praça inteira reagiu à primeira menção do nome e do cargo do Presidente da República Portuguesa", comentou o governante, numa referência ao facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter sido o chefe de Estado estrangeiro mais aplaudido na cerimónia.



Para o chefe da diplomacia portuguesa, que acompanhou o Presidente português nos dois dias de deslocação a Angola, "isso diz tudo sobre a densidade das relações entre os dois países, entre os dois povos, entre as duas sociedades", acrescentando: "E com essa densidade não é preciso multiplicar as referências, porque todos sabemos que a parceria existe".

"Extraordinária ovação"

"Do que ouvi, quer publicamente, quer nos encontros privados, retiro confiança no desenvolvimento das relações entre Portugal e Angola", sublinhou o ministro, à saída de uma reunião com a comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, na sede do executivo comunitário, em Bruxelas.Santos Silva escusou-se a comentar o discurso de João Lourenço, referindo apenas que aspetos mencionados pelo Presidente angolano, como a "diversificação da economia, a modernização administrativa, a descentralização", já estão contemplados na "cooperação bilateral em curso entre Portugal e Angola"."O que me parece natural é que Angola diga em relação a Portugal, e Portugal diga em relação a Angola, que se trata de parceiros que queremos, na convicção de que cada um respeita a soberania nacional do outro, isso parece-me lógico, é o que eu próprio digo", mencionou ainda Santos Silva. O comentário do chefe da diplomacia portuguesa surge depois de o novo Presidente angolano não ter incluído Portugal na lista de parceiros estratégicos de Luanda."Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como Estados Unidos da América, República Popular da China, a Federação Russa, a República Federativa do Brasil, a índia, o Japão, a Alemanha, a Espanha, a Franca, a Itália, o Reino Unido, a Coreia do Sul e outros parceiros não menos importantes, desde que respeitem a nossa soberania", anunciou João Lourenço, no seu discurso de investidura, feito na terça-feira em Luanda.O novo chefe de Estado não fez qualquer referência a Portugal, principal origem das importações angolanas, no seu primeiro discurso oficial, numa altura de tensão na relação entre os dois países, decorrendo investigações das autoridades portugueses a figuras do regime angolano.Marcelo Rebelo de Sousa não quis comentar o discurso do agora homólogo angolano."O fundamental é eu ter sentido, em todos os encontros, ontem e hoje, que o povo português é visto como um povo irmão e o Estado português é visto como um Estado irmão, relativamente ao povo e ao Estado angolano", disse o Presidente português, ainda esta terça-feira em Luanda.O ministro dos Negócios Estrangeiros disse ainda que estranha a forma como a “extraordinária ovação” a Marcelo Rebelo de Sousa em Luanda foi interpretada por alguns em Lisboa. Alguma imprensa noticiou na terça-feira que o Presidente português tinha sido vaiado quando o seu nome foi referido na tomada de posse."Eu confesso que, tendo 61 anos, entendia que já nada conseguia surpreender-me, mas o modo como foi interpretado, como se procurou interpretar em Portugal, ao fim da manhã de ontem, uma extraordinária ovação ao Presidente da República Portuguesa como uma vaia conseguiu surpreender-me", declarou Augusto Santos Silva.“Qualquer pessoa com um mínimo de experiência de vida sabe distinguir o que são assobios de júbilo, o que são assobios que não se devem fazer porque não são de cortesia, e o que são assobios de vaia", afirmou Santos Silva. O governantou acrescentou ainda que "é muito difícil a pessoas que têm bonés e agitam os bonés para cumprimentar personalidades, ao mesmo tempo aplaudir"."Mas é um bocadinho ridículo estarmos aqui a gastar tempo para descrever uma coisa que é óbvia: o Presidente da República português foi saudado em todos os momentos e em todos os locais de forma muitíssimo carinhosa, o que quer dizer que há grande parte do que é o essencial do relacionamento entre Portugal e Angola não tem que ser sempre explicitado porque ele existe", disse.Já na terça-feira à noite, dirigindo-se à comunidade portuguesa residente em Angola, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou que tivesse havido "um ou outro português distraído" que tenha considerado como uma vaia a ovação que Portugal recebeu do povo angolano.O chefe de Estado português, que chegou na segunda-feira a Luanda, referiu ter confirmado durante a sua estada no país, "o calor inequívoco do povo angolano relativamente a Portugal e aos portugueses, que não tem a ver com a pessoa do Presidente"."A ovação de hoje, claramente superior a todas as outras na cerimónia, não foi dirigida à pessoa do Presidente, fosse o Presidente qualquer um, teria sido dirigida a Portugal e aos portugueses e eu só estranho o facto de haver portugueses que não gostam de ser aplaudidos por povos irmãos", criticou.Segundo Marcelo de Sousa, os aplausos poderiam não ter acontecido e até "ninguém esperaria que tivessem acontecido"."Mas, tendo acontecido, é estranho que sejam os presidentes dos outros países, os diplomatas dos outros países, a notarem e a felicitarem como (os angolanos) gostam dos portugueses e haja um ou outro português distraído que entenda que aquilo que os povos consideraram um aplauso acabou por ser uma vaia", ironizou Marcelo Rebelo de Sousa.c/ Lusa