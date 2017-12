Santos Silva contesta acusações de Nicolás Maduro

Inês Geraldo - RTP28 Dez, 2017, 10:57 / atualizado em 28 Dez, 2017, 11:22 | País

Em declarações à TSF, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse que vai avaliar a situação e tentar perceber o que passou com o envio de pernil de porco, um dos pratos tradicionais da Venezuela no Natal.



Portugal sabotou o Natal na Venezuela

“O Governo português não tem, seguramente, esse poder de sabotar pernil de porco. Nós vivemos numa economia de mercado e as exportações competem às empresas. Vou perguntar à nossa embaixada na Venezuela o que se passa."Evidentemente não há aqui nenhuma interferência política porque o Governo português não interfere no pernil de porco. Primeiro vamos apurar os factos e depois tiraremos as conclusões”, disse Santos Silva.A reação portuguesa em relação ao pernil de porco acontece depois de Nicolás Maduro ter vindo a público acusar Portugal de ter sabotado a chegada do produto à Venezuela, devido à influência dos americanos."O que se passou com o pernil? Fomos sabotados e posso dizer de um país em particular, Portugal. Estava tudo pronto, comprámos todo o pernil que havia na Venezuela, mas tínhamos que importar e sabotaram a compra", disse Nicolás Maduro.Nicolás Maduro disse que dois grandes barcos com pernil de porco foram desviados por influência dos americanos e explicou que apesar de ter feito o pagamento para poder receber o produto, vários países congelaram as contas bancárias da Venezuela.Numa altura de crise e falta de alimentos no país, Maduro prometeu dar a milhões de famílias venezuelanas um cabaz de natal, que devia incluir pernil de porco e outros alimentos. A promessa não foi cumprida e o Presidente da Venezuela acusou Portugal de ter colocado o governo em apuros.Por toda a Venezuela, em especial em Caracas, foram centenas as pessoas a sair à rua para reclamar a falta de pernil e mais alimentos no Natal. O bloqueio à gasolina também foi ponto de discórdia, com os venezuelanos a pedirem mais direitos.As redes sociais também foram ponto de encontro para a discussão sobre o pernil que não chegou à Venezuela. OPortugal esteve em destaque, com os utilizadores a reagirem com tom sarcástico às palavras de Maduro e mostrando o seu apoio à comunidade portuguesa no país.