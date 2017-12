Santos Silva diz que Governo não tem poder para sabotar pernil

Foto: Reuters

“O Governo português não tem, seguramente, esse poder de sabotar pernil de porco. Nós vivemos numa economia de mercado e as exportações competem às empresas. Vou perguntar à nossa embaixada na Venezuela o que se passa.



A questão sobre os pernis desaparecidos tem sido o tema do dia, depois de Nicolás Maduro ter acusado Portugal de sabotar a chegada do produto à Venezuela.



O pernil de porco é um dos pratos tradicionais de Natal neste país sul-americano e Maduro havia prometido que iria distribuir pernil de porco por milhões de famílias. Algo que acabou por não acontecer, já que as contas venezuelanas foram congeladas.