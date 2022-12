Santos Silva entrega Prémio Barbosa de Melo a Filipe de Vasconcelos Fernandes

O vencedor do prémio que homenageia o antigo presidente da Assembleia da República e catedrático da Universidade de Coimbra escreveu "A reserva de lei da Assembleia da República e o caso histórico das demais contribuições financeiras a favor das entidades públicas -- Da reserva de lei integral a uma reserva legislativa concorrente".Pela primeira vez, a entrega do Prémio António Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares decorreu fora da Assembleia da República, numa política de descentralização de eventos, que Augusto Santos Silva considera importante para "aproximar os cidadãos do parlamento".

"Temos interesse imediato e direto na promoção dos estudos parlamentares que se realizem nas áreas de investigação que diretamente nos podem auxiliar no trabalho enquanto deputados", disse a segunda figura do Estado português, na sessão que decorreu hoje, à tarde, na Sala do Senado da Universidade de Coimbra.







O Prémio António Barbosa de Melo de Estudos Parlamentares destina-se a galardoar, de dois em dois anos, um trabalho de investigação inédito, elaborado por cidadãos portugueses ou estrangeiros, em português, nos domínios do Direito Constitucional, da História Contemporânea e da Ciência Política, relacionado com o tema do Parlamento e do Parlamentarismo em Portugal.



Santos Silva considerou que a Assembleia da República, ao instituir o Prémio António Barbosa de Melo, em 2017, "homenageia o seu antigo presidente da melhor maneira como se pode homenagear um mestre universitário, que é criando condições para que o seu legado se reproduza e perpetue com novos valores, emergindo no meio académico e científico".