Santos Silva inicia hoje visita à Guiné-Bissau para retomar cooperação

O chefe da diplomacia portuguesa, que chega hoje à noite a Bissau, inicia a sua agenda na sexta-feira com um encontro com a sua homóloga guineense, Suzi Barbosa, no palácio do Governo, o mesmo local onde terá um encontro de trabalho, horas depois, com o ministro da Economia e Finanças, Geraldo Martins.

A seguir desloca-se à sede da Uniogbis (gabinete integrado das Nações Unidas para a consolidação da paz na Guiné-Bissau) para se reunir com os representantes da comunidade internacional, os elementos do chamado P5 (ONU, União Africana, CEDEAO e CPLP).

O governante português tem ainda no mesmo dia previstas visitas de cortesia ao primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, e ao chefe de Estado, José Mário Vaz.

Também na sexta-feira preside à inauguração da biblioteca da Universidade Amílcar Cabral (UAC), a única universiade pública do país, cujo acervo bibliográfico e equipamentos informáticos foram oferecidos por Portugal.

No sábado, Augusto Santos Silva inaugura um projeto cultural no museu etnográfico e entrega à ministra da Justiça, Ruth Monteiro, duas viaturas para a Polícia Judiciaria.

Ainda no sábado, participa na assinatura do "Compacto Lusófono" entre a chefe da diplomacia guineense, Suzy Barbosa, e a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação portuguesa, Teresa Ribeiro.

Augusto Santos Silva é o primeiro governante estrangeiro a visitar a Guiné-Bissau após a tomada de posse do novo Governo saído das eleições legislativas realizadas no passado mês de março.

No período da tarde de sábado, Santos Silva recebe, nas instalações do Centro Cultural Português, em Bissau, a comunidade lusa residente na Guiné-Bissau.