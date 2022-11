Santos Silva lançou hoje consulta pública para programa de comemorações do parlamento

Esta consulta pública, segundo Augusto Santos Silva, vai decorrer ao longo do mês de novembro e destina-se a recolher ideias dos cidadãos sobre iniciativas a desenvolver durante as comemorações.

Em mensagens vídeo hoje divulgadas nas redes sociais (designadamente no Twitter) e na página oficial do parlamento, o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros refere que "a Assembleia da República terá o seu próprio programa de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e da Constituição da República Portuguesa, que terão lugar entre 2024 e 2026".

O programa de comemorações da Assembleia da República estará centrado na questão da institucionalização da democracia pluralista em Portugal: As primeiras eleições (no dia 25 de abril de 1975) e todas as seguintes, parlamentares, presidenciais, nas regiões autónomas e autarquias locais.

De acordo com o presidente do parlamento, ao longo das comemorações, será dada especial atenção às questões relacionadas com o futuro coletivo e, neste âmbito, aos aspetos da participação cívica e eleitoral.

"O grande tema será a liberdade, porque é disso que se trata quando se fala do 25 de Abril e da nossa democracia: A liberdade de nós todos e a participação de nós todos na escolha dos nossos representantes e na tomada das grandes decisões que nos definem como povo", salienta o presidente da Assembleia da República.

O programa de comemorações, de acordo com Augusto Santos Silva, "será dirigido a todos os portugueses, mas terá uma especial atenção aos mais novos, os jovens".

"Para esse programa, precisamos de todas as ideias, das nossas próprias ideias - a comissão organizadora, a que eu próprio presido e onde todos os partidos têm assento - mas também das suas ideias. Certamente já pensou sobre a melhor maneira de comemorarmos hoje os 50 anos do 25 de Abril", assinala o presidente do parlamento.

Depois, na sua mensagem, Augusto Santos Silva deixa alguns exemplos sobre o tipo que de sugestões que a Assembleia da República espera receber da generalidade dos cidadãos.

"Que áreas artísticas privilegiar? Que ideias nos devem servir de guia? Que modalidades devemos escolher? Como podemos chegar a públicos? Como podemos fazer comemorações cheias de vida, cheias de alegria e viradas para a atualidade e para o futuro?", aponta.

"Por isso, o desafio é que nos faça chegar essas ideias ao longo deste mês de novembro para que nós possamos tê-las em conta na preparação do nosso próprio programa. Agradeço as suas ideias, as suas sugestões e participação", acrescenta o presidente da Assembleia da República.

Na página da Assembleia da República especifica-se que as ideias e sugestões, por escrito, por parte dos cidadãos, devem ser dirigidas ao endereço eletrónico 25deAbrilnaAR@ar.parlamento.pt, até ao próximo dia 30.

Os contributos, ainda segundo o parlamento, podem ser organizados por áreas temáticas de atividades dirigidas a escolas e organizações juvenis; de atividades a realizar descentralizadamente em todo o território nacional; ou dirigidas especificamente às comunidades portuguesas residentes no estrangeiro.

A Assembleia da República espera receber sugestões sobre colóquios, conferências e debates públicos, edições, exposições, de intervenções artísticas no edifício do parlamento, artes visuais e audiovisuais (fotografia, curtas-metragens, documentários) artes do espetáculo (música, teatro, dança), intervenções no espaço urbano e em meios digitais.