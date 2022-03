Santuário de Fátima acolhe 35 refugiados na próxima semana

Segundo informação hoje divulgada pelo Santuário, além do "apoio para o alojamento temporário nas instalações do Santuário, a instituição irá desenvolver esforços, em articulação com as autoridades locais, no sentido do melhor encaminhamento destas famílias para situações mais estáveis de permanência no país, nomeadamente, ajudando no acesso a documentação, escolaridade, saúde e emprego".

"O acolhimento no Santuário será apenas temporário", acrescenta o Santuário que, diariamente, desde o dia 21 de fevereiro, "estabeleceu uma corrente de oração a partir de Fátima pedindo o regresso da paz para o país [Ucrânia] que vive momentos de grande sofrimento".

Além da recitação do terço, "tem havido uma prece diária [pela paz na Ucrânia] na oração dos fiéis em todas as missas do programa oficial do Santuário".