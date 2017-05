Santuário de Fátima cheio de peregrinos horas antes das cerimónias de canonização

Lusa 13 Mai, 2017, 08:42 | País

Às 07:30, duas horas e meia antes do início das cerimónias, as pessoas concentradas no santuário ocupavam já todo o recinto, entre o altar e a basílica da Santíssima Trindade.

À mesma hora, centenas de pessoas percorriam as ruas adjacentes ao santuário, em direção ao recinto, ou faziam filas para entrar nos cafés e casas de banho.

O papa Francisco canoniza hoje, em Fátima, os beatos Jacinta e Francisco Marto, duas crianças que, em 1917, afirmaram ter assistido à "aparição" de Nossa Senhora.

Estas serão as duas primeiras crianças não mártires a ser elevadas à categoria de santos pela Igreja Católica.

A canonização marca o ponto alto das comemorações do Centenário das Aparições da Cova da Iria e tem lugar no início da missa que o papa concelebrará no altar do recinto a partir das 10:00.

Antes, Francisco, que começou a sua visita a Fátima com um apelo à "concórdia entre todos os povos", na oração que fez na Capelinha das Aparições, tem um encontro com o primeiro-ministro, António Costa, irá rezar junto ao túmulo dos pastorinhos, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, e terá oportunidade de cumprimentar o sacerdote mais velho de Portugal, com 104 anos.

Depois, paramenta-se na Basílica, desce a escadaria para o altar, onde aguarda pelo cortejo com a imagem de Nossa Senhora de Fátima.

Nesse cortejo deverão participar oito cardeais, 35 bispos e muitas centenas de sacerdotes.

Após a missa, o Bispo de Roma regressa à Casa de Nossa Senhora do Carmo, onde pernoitou, para um breve almoço com os bispos portugueses, terminado o qual ruma à Base Aérea de Monte Real, onde toma lugar num avião da TAP que o levará a Roma.

Estará assim completa a sexta visita de um papa ao Santuário de Fátima. Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991 e 2000) e Bento XVI (2010) foram os anteriores pontífices a visitar Portugal.