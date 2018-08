Santuário de Fátima pede cuidados redobrados aos peregrinos

Lusa04 Ago, 2018, 17:49 | País

"Posto de socorros aberto e fontes de abastecimento de água desimpedidas são algumas das medidas reforçadas" no complexo religioso, concelho de Ourém e distrito de Santarém, segundo uma nota divulgada pelo serviço de comunicação do Santuário de Fátima, que também recomenda aos visitantes para se protegerem do sol.

Perante a onda de calor e os perigos da exposição prolongada ao sol, sobretudo dos chamados grupos de risco (crianças, idosos e doentes crónicos), a instituição "pediu um reforço da atenção dos vigilantes e voluntários, sobretudo nas horas em que há celebrações na Capelinha e no Recinto de Oração".

Os espaços de acesso às fontes de água do Sagrado Coração de Jesus, em frente à Capelinha, bem como outros lugares de abastecimento de água em toda a área, devem estar "sempre desimpedidos", mas também o Posto de Socorros "estará a funcionar durante a tarde de hoje e durante todo o dia" de domingo.

"Embora se mantenha o programa oficial", nomeadamente a celebração dominical no Recinto, às 11:00, que "não pode ser deslocalizada para outro espaço" devido ao elevado número de pessoas, "o Santuário aconselha os peregrinos a procurarem zonas de sombra e a tomarem as medidas de proteção sugeridas pelas autoridades de saúde"

Entre as recomendações principais, a Direcção-Geral de Saúde recomenda "que as pessoas se mantenham hidratadas, protegidas do calor, em lugares frescos e em contacto e atentos aos outros", acrescenta.