Santuário de Fátima prepara-se para peregrinações internacionais aniversárias

Lusa 19 Mai, 2017, 14:09 | País

Segundo o Santuário de Fátima, das peregrinações previstas para os próximos tempos, cinco "assinalam as aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos (Francisco, Lúcia e Jacinta) e são designadas peregrinações internacionais aniversárias".

Em junho, o santuário mariano receberá "três grandes peregrinações", a primeira das quais a 39.º Peregrinação das Crianças, sob o lema "Senhora do Rosário, mais brilhante que o sol", nos dias 09 e 10.

"Trata-se de uma das mais importantes do Santuário de Fátima, pelo número expressivo de crianças que reúne, oriundas de todas as dioceses do país. Este ano será presidida por D. António Marto (bispo de Leiria-Fátima)", refere, em comunicado.

Nos dias 12 e 13 de junho, celebra-se a segunda peregrinação internacional aniversária, que tem como tema "Glória a ti, rainha da paz" e será presidida pelo cardeal Angelo Bagnasco, arcebispo metropolitano de Génova e presidente da Conferência Episcopal Italiana.

"Esta peregrinação evoca a segunda aparição de Nossa Senhora na Cova da Iria e trará a Fátima um enorme grupo de peregrinos italianos", explica.

Ainda no mês de junho, nos dias 24 e 25, realiza-se a peregrinação nacional do Líbano, que reunirá dez mil peregrinos no santuário, tendo como responsável Khalil Alwan, diretor do Santuário de Nossa Senhora do Líbano - Harissa.

A terceira peregrinação internacional aniversária acontecerá em julho, "mês em que Nossa Senhora apareceu pela terceira vez aos três pastorinhos".

O tema desta peregrinação será "Terna mãe, senhora nossa", tendo como presidente o arcebispo de Moscovo, Paolo Pezzi.

De acordo com o santuário, "esta peregrinação reunirá todos os bispos católicos de língua russa e será um momento particularmente expressivo e simbólico".

"Deste país chegarão os sete bispos católicos, acompanhados de quase uma centena de pessoas, entre sacerdotes e leigos, de 11 a 14 de julho", acrescenta.

A mesma fonte recorda que, já em 2011, Paolo Pezzi presidiu à peregrinação internacional aniversária de outubro, tendo nessa altura escrito no livro de honra do santuário: "Nossa Senhora ama a Rússia e aqui nos consagramos a ela novamente".

O presidente do Pontíficio Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, Rino Fisichella, presidirá à peregrinação internacional aniversária de agosto, conhecida como a peregrinação dos migrantes, uma vez que "coincide com a peregrinação nacional dos migrantes, promovida pela Obra Católica das Migrações".

Esta peregrinação internacional aniversária terá como tema "Santa Maria, mãe de Deus".

Em setembro, com o tema "Mãe da Igreja, rogai por nós", realiza-se a quinta peregrinação internacional aniversária, presidida pelo cardeal Mauro Piacenza, penitenciário-mor do Supremo Tribunal da Penitenciaria.

"Dias depois, o Santuário de Fátima acolherá a peregrinação nacional da República Checa. O Apostolado Mundial de Fátima da República Checa traz ao santuário mariano da Cova da Iria 15 bispos, 90 padres, 100 religiosos e 340 membros do Apostolado Mundial de Fátima", refere o santuário, acrescentando que esta "será, porventura, uma das comitivas mais numerosas previstas para este ano do Centenário das Aparições na Cova da Iria".

No mês de outubro, irá celebrar-se a última peregrinação internacional aniversária, presidida por António Marto e com o tema "Maria, estrela da evangelização".