São ainda longos os tempos de espera em hospitais de Lisboa

Foto: Ana Serapicos - RTP

São ainda longos os tempos de espera nas urgências de alguns hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo. Na terça-feira, no Hospital de Santa Maria, registaram-se mais de 18 horas de espera para doentes, com pulseira amarela. A situação é agora mais tranquila.