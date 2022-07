São Francisco Xavier. Reunião com administração hospitalar não trouxe solução

O planeamento da escala do mês de agosto prevê que a constituição das equipas do serviço de urgência geral seja assegurada apenas por um assistente e um interno de formação geral. Os profissionais alegam que a segurança dos doentes não está garantida e pediram a demissão.



O Sindicato Independente dos Médicos avisa que as urgências podem fechar à noite e nos fins de semana durante o mês de Agosto. "É impossível trabalhar em condições com um médico e um interno num hospital que tem entre 200 e 250 atendimentos por dia", diz a representante sindical.



Já a presidente do conselho de administração do hospital garante que estão asseguradas as condições mínimas para o funcionamento das urgências. "Hoje em dia mudou o paradigma dos novos assistentes hospitalares, que muitas vezes preferem ser tarefeiros porque ganham bastante mais", observou Rita Perez.