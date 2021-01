São já cerca de 30 mil as pessoas infetadas em Portugal com variante britânica

Quanto às faixas etárias mais atingidas, são idênticas às das restantes infeções pelo novo coronavírus, com prevalência, nesta altura, entre os 20 e os 50 anos.



Outra informação relevante e a de que não foram ainda identificadas em Portugal as variantes do Brasil e da África do Sul.



Bernardo Mateiro Gomes, médico de Saúde Pública e professor do Instituto Superior de Saúde Pública da Universidade do Porto, a situação é "dramática" e que a comunicação sobre o que se passa, tem de mudar.



O médico considera que houve uma "teimosia" em manter atividades de forma presencial e adianta que é preciso admitir falhas na preparação, nos recursos, na comunicação.



E alerta que é tempo de começar a pensar no desconfinamento.



"Deixar o vírus à solta é que não podemos deixar", avisa.