São João e Alto Minho reforçam 5G para consultas e diagnósticos mais rápidos

Foto: Tingshu Wang - Reuters

As unidades de saúde de São João e do Alto Minho estão a reforçar a rede móvel 5G para melhorar o serviço prestado aos utentes. Há vários serviços que vão ser melhorados, entre eles, teleconsultas mais rápidas e com acesso aos dados dos utentes em tempo real, diagnósticos remotos mais rápidos, com uma comunicação mais eficaz entre os profissionais de saúde entre o São João e o Alto Minho.