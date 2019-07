São João. Internamento de crianças em contentores acabou

DR

A transferência permite assim maior proximidade com os serviços hospitalares e meios complementares de diagnóstico. É mais uma etapa até à conclusão da nova ala pediátrica, prevista para 2021.



No Piso 4 do hospital há agora quartos para bebés, crianças e jovens - transferência concluída e um ponto final em oito anos de contentores.



A alteração reduz os riscos, os constrangimentos para crianças, pais e profissionais.



Ainda assim não deixam de ser instalações provisórias enquanto se espera pela conclusão da nova ala pediátrica prevista para 2021.



Já a 1 de junho, Dia Mundial da Criança, o internamento dos meninos com doença oncológica tinha passado para instalações no edifício principal.



Fora do edifício central, na estrutura fixa da alvenaria, vão manter-se 24 camas para internamentos mais curtos e menos complexos - e os serviços administrativos.



Também no início da semana a administração vai entregar a revisão do projeto de arquitetura da nova ala pediátrica às 14 empresas convidadas para a construção. Têm até dia 29 para entregar as propostas, para fechar a escolha e arrancar as obras há muito aguardadas.