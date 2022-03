São Jorge mantém o nível de alerta vulcânico

"Não há razão alguma para alterar o alerta sismovulcãnico de V4. Há, por isso, nessa matéria estabilidade", afirmou o líder do executivo (PSD/CDS-PP/PPM).

Bolieiro falava numa conferência de imprensa após uma reunião com o presidente da Câmara Municipal de Velas, Luís Silveira, e com o presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), Rui Marques.

Na quarta-feira, o CIVISA elevou o nível de alerta vulcânico na ilha de São Jorge para V4 (de um total de cinco), o que significa "possibilidade real de erupção".