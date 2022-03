São Jorge. "O planeado está em operacionalização"

Foto: António Araújo - Lusa

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, afirmou este domingo que, "no cumprimento do lema preparados para o pior, esperando o melhor", aquilo que foi planeado para para a situação de risco sísmico na Ilha de São Jorge "está em operacionalização".