São Jorge registou dois abalos nas últimas 24 horas

A ilha de São Jorge registou dois abalos nas últimas 24 horas. O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores registou o segundo sismo hoje de manhã, a sete quilómetros da freguesia de Velas, com 2,3 graus na escala de Richter.