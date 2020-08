São precisas metas de vacinação da gripe mais ambiciosas em Portugal

Ouvido pela Antena 1, José Alves, da Fundação Portuguesa do Pulmão, diz que a este número é preciso somar todas as pessoas com doenças crónicas e que integram grupos de risco.A Fundação Portuguesa do Pulmão também propõe a antecipação da campanha de vacinação no país, para o início do mês de outubro.

José Alves considera que é preciso fazer mais do que no ano passado.