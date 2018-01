Sapadores Bombeiros reavaliam hoje de manhã edifício de loja dos chineses que ardeu

Lusa16 Jan, 2018, 07:51 | País

Segundo fonte do RSB nos Olivais, a corporação vai reavaliar a área pelas 08:00 para decidir se retira a viatura que ainda se mantém no local "em vigilância", apesar de o incêndio, que teve início pelas 18:11 de segunda-feira, ter sido dado como extinto pelas 21:30.

O armazém, que continha no interior produtos inflamáveis, ardeu na totalidade.

Duas pessoas foram assistidas por profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) devido à inalação de fumo, disse anteriormente a Proteção Civil.

A mesma fonte da Proteção Civil, no local, explicou que estas duas pessoas estavam no interior do armazém e inalaram fumo, mas estavam fora de perigo.

No local estiveram operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa e de várias corporações, entre os quais Beato, Penha de França e Cabo Ruivo, bem como profissionais do INEM e da Polícia.