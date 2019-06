Sapadores de Lisboa em greve por um mês

Foto: Pedro Nunes - Reuters

Os bombeiros contestam a proposta de regulamentação do estatuto do bombeiro profissional. A principal questão, explica António Pascoal, do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa é a idade da reforma.



Para além da idade da reforma, António Pascoal alerta para o trabalho que não é pago.



O sindicato dos trabalhadores da Câmara de Lisboa diz que apenas vão ser assegurados os serviços mínimos. A paralisação prolonga-se até às 0h00 do dia 5 de julho.



Esta ação de protesto dos sapadores bombeiros prevê, igualmente, uma greve à prestação de trabalho suplementar fora da área territorial do município de Lisboa, sem serviços mínimos, neste caso, entre estas quinta-feira e o dia 15 de setembro.