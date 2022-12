Sapadores de Lisboa pedem às pessoas para não saírem de casa devido ao mau tempo

"Há muitos lençóis de água, os carros ficam presos na água e nós não conseguimos socorrer toda a gente", disse à Lusa.

Tiago Lopes indicou que havia "10 ocorrências ativas" na capital portuguesa."Agora não há balanço nenhum. Estamos a socorrer algumas situações", indicou."Choveu bastante, estamos com algumas vias de comunicação inundadas, mas não consigo dar um ponto situação muito preciso. Por toda a cidade há um pouco de água nas vias", acrescentou.O Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa também recomendou as pessoas a ficarem em casa."Devido à forte precipitação, vento forte e perigo de inundações, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa recomenda que os cidadãos permaneçam em casa e evitem deslocações", lê-se Twitter da Câmara Municipal de Lisboa.O distrito de Lisboa é o que está a ser mais atingido pelas chuvas fortes que se fazem hoje sentir em Portugal continental, com 22 ocorrências registadas, adiantou à agência Lusa a Proteção Civil.De acordo com fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 22:30, havia 36 ocorrências devido ao mau tempo em todo país, sendo 70% relativas a inundações."Por enquanto, não temos danos de estruturas ou vítimas. São situações pontuais devido à acumulação da precipitação e estão a ser resolvidas", acrescentou.A ANEPC disse que, além das 22 ocorrências em Lisboa, foram ainda registadas, uma em Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre, duas no Porto e três em Setúbal.