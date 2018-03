Sarampo. São agora 70 os casos confirmados

RTP25 Mar, 2018, 13:15 / atualizado em 25 Mar, 2018, 14:32 | País

A última informação da DGS regista ainda 148 casos negativos. "À data", lê-se no comunicado enviado às redações, "não se encontram doentes internados com sarampo".



A maioria dos casos tem ligação ao Hospital de Santo António, no Porto. A DGS diz que "está em curso a investigação epidemiológica detalhada da situação, que inclui a investigação laboratorial de todos os casos".



O vírus do sarampo é transmitido por contacto direto com as "gotículas infeciosas ou por propagação no ar quando a pessoa infetada tosse ou espirra". Os doentes são considerados contagiosos desde quatro dias antes até quatro dias depois do aparecimento da erupção cutânea.



Os sintomas de sarampo aparecem geralmente entre 10 a 12 dias depois da pessoa ser infetada e começam habitualmente com febre, erupção cutânea (progride da cabeça para o tronco e para as extremidades inferiores), tosse, conjuntivite e corrimento nasal.