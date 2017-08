Sardoal e Mação vivem horas dramáticas

O incêndio que está a lavrar em Mação, no distrito de Santarém, desde as primeiras horas de terça-feira, já cercou a sede de concelho, de onde "não se sai nem se entra", segundo o presidente da Câmara, Vasco Estrela.



O autarca estimou que "80 a 90% do concelho" tenha ardido devido ao fogo ainda ativo e dos incêndios no final de julho.





Em Mação as chamas cercam a vila desde o início da madrugada e no terreno mais de 800 homens combatem as chamas, como contou ao início da manhã desta quinta-feira a jornalista Ana Isabel Costa.A ministra da Administração Interna anunciou, quarta-feira à noite, o reforço de meios para combater o fogo.Outros focos de preocupaçãoAlém destes incêndios, no concelho vizinho de Vila de Rei, o fogo dá trabalho, nesta altura, a mais de 400 operacionais, apoiados cerca de 100 viaturas.Foram entretanto dominados os incêndios no distrito de Vila Real, nos concelhos de Ribeira de Pena e Valpaços.