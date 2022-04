Saúde avaliada entre Governo e parceiros do setor

Marta Temido encontra-se hoje com as ordens dos médicos e dos enfermeiros, estando agendadas para terça-feira as reuniões com os sindicatos destas duas classes profissionais.”, disse à Lusa o bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Miguel Guimarães.A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, também considerou positiva a reunião marcada para hoje, avançando que a proposta é para discutir o que ficou inscrito no Programa do Governo para a área da saúde, o que, no caso dos enfermeiros, é “” porque “só fala da reposição dos pontos” da carreira.O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) também reconheceu que a marcação desta reunião é “” de Marta Temido em relação ao diálogo com as estruturas sindicais.Já o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) adiantou o encontro é o cumprimento de “” após uma eleição de um Governo, com condições diferentes, “independentemente de a ministra ser a mesma”.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reiterou à saída do 24.º Congresso Nacional da Ordem dos Médicos, no início deste mês, que "" na área da saúde, não só "entendimentos político-partidários", mas também "entendimentos com os parceiros sociais", que considerou serem "fundamentais".