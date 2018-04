Saúde. Centeno argumenta que houve aumento de 7,6% de trabalhadores no SNS

RTP11 Abr, 2018, 11:41 / atualizado em 11 Abr, 2018, 12:16 | País

Em resposta à intervenção inicial do CDS-PP, Mário Centeno referiu que há 3926 enfermeiros a mais, 2795 médicos, 460 técnicos de diagnóstico e 768 assistentes operacionais. O ministro das Finanças relembrou que o anterior Governo reduziu em 10% o orçamento da Saúde (mil milhões de euros). Em contraponto, diz que o atual Executivo fez aumentar em 13% a despesa do SNS em três anos. "Mais do que recuperámos da delapidação total de recursos a que a saúde foi sujeita.

Pagas 98% das faturas em atraso

O ministro das Finanças anunciou ainda que 98% de todas as faturas identificadas ao abrigo da regulação de pagamentos em atraso no Serviço Nacional da Saúde (SNS) foram pagas até ao início deste mês. Segundo o ministro, dos 1.400 milhões de euros anunciados para pagamentos de dívidas dos hospitais, 900 milhões foram já "concretizados" no período anunciado.



"Neste momento, os pagamentos em atraso estão em 1.024 milhões de euros e isto significa que, entre fevereiro de 2017 e fevereiro de 2018, os pagamentos em atraso dos hospitais EPE aumentaram a um ritmo de 29,3 milhões de euros por mês", disse a deputada, classificando a situação de "inadmissível".Isabel Galriça Neto sublinhou que a "austeridade imposta aos serviços de saúde" têm consequências nas condições assistenciais às pessoas, enumerando situações, como a forma em que as crianças estão a receber os tratamentos de quimioterapia na ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto.Centeno garante que as obras são para avançar, ao contrário do que aconteceu no anterior governo PSD/CDS, acusando-o de fazer dois lançamentos da “primeira pedra”. “A pedra não levava financiamento atrás”, argumentou Centeno, dizendo que foi este Governo que de facto iniciou o projeto para obras. "Não foi deixado [pelo anterior Governo] qualquer planeamento financeiro para a obra", reforçou.c/Lusa