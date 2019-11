Saúde. Cerca de mil e quinhentos novos casos de cancro do pâncreas surgem todos os anos

Em Portugal todos os anos surgem mais de 1500 novos casos de cancro do pâncreas. É o cancro com a taxa de sobrevivência mais baixa entre os mais graves. Sérgio Barroso, médico oncologista, foi convidado do Bom Dia Portugal e explicou o porquê de tão grande mortalidade.