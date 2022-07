Saúde em Portugal continua doente, conclui Conselho Nacional de Saúde

Para este órgão independente - que estudou profundamente os impactos e os efeitos da pandemia, com o objetivo de fixar as fragilidades do sistema público de saúde -, é preciso rever questões como autonomia, onde são feitas as despesas e como se gastam os recursos neste sector.



Avisa também que as medidas que o Ministério da Saúde tem anunciado não chegam.