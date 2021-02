Saúde em Portugal só deverá normalizar no final de março

É também o valor mais baixo Rt da Europa. O nosso Rt está agora nos 0,67.



No entanto, precisa de reduzir ainda o número de doentes Covid em Cuidados Intensivos para os 242. Só com este número a situação poderá ser normalizada nos hospitais.



O coordenador da resposta nacional em medicina intensiva alerta, no entanto, que este número só deve ser alcançado no final de março.



A taxa de incidência reduzida da doença é outro dos pressupostos para que se possa começar o alívio das medidas. E é novamente para o final de março que as previsões apontam.



Um mês a começar com 120 casos por 100 mil habitantes e a terminar nos 60 por 100 mil.



De acordo com os especialistas, só então será possivel falar em desconfinamento.