Saúde. Investigação médica revela que frio extremo pode potenciar doenças cardiovasculares

As doenças cardiovasculares, devido ao frio, têm uma expressão mais frequente e grave. Há um maior risco de enfarte do miocárdio, de morte súbita e de insuficiência cardíaca. Por isso, a vacina para a gripe é muito importante. O cardiologista Victor Gil foi o convidado do Bom dia Portugal e alertou para a importância dos cuidados a ter durante o inverno e da vacinação, já que "a gripe aumenta em seis vezes o risco de enfarte do miocárdio".