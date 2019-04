Saúde "limpou" doentes da lista de espera de consultas e alterou datas

Reuters

As conclusões são agora apresentadas num relatório do grupo técnico independente criado pelo Governo, em outubro de 2017, para avaliar os sistemas de gestão das listas de espera para consultas e cirurgias.



Situações constrangedoras que confirmam a informação dada pelo Tribunal de Contas que deu conta de que a administração central do sistema de Saúde teria falseado tempos de espera.