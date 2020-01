Saúde. Registados 995 casos de violência em nove meses

Trata-se de um sistema que já existe há dez anos no hospital Amadora Sintra e que já preveniu vários episódios de confrontos entre utentes e profissionais de saúde.

Os médicos reclamam um botão de pânico nos consultórios de forma a evitar mais casos de violência.Trata-se de um sistema que já existe há dez anos no hospital Amadora Sintra e que já preveniu vários episódios de confrontos entre utentes e profissionais de saúde.

OsA reunião entre Marta Temido e Eduardo cabrita decorre esta manhã no Ministério da Administração Interna. Nos últimos dias foram noticiadas novas queixas de agressões a médicos , uma no Centro Hospitalar de Setúbal e outra no Centro de Saúde de Moscavide, em Loures, distrito de Lisboa.Também no Centro Hospitalar de Setúbal, que integra o Hospital de São Bernardo, foi registado um incidente com um doente que aguardava atendimento na urgência, mas sem agressões. O utente ter-se-á mostrado agastado com o tempo de demora no atendimento, porque a médica em causa terá estado algum tempo ao telefone.





A Ordem dos Médicos condenou as agressões e exigiu “uma intervenção urgente” do Ministério da Saúde, do Ministério Público e de outras entidades.







Em comunicado, a Ordem dos Médicos afirma que tem alertado que os casos de violência contra profissionais de saúde estão a aumentar e lamenta que "este crescimento exponencial da violência seja um sinal de que o Serviço Nacional se Sáúde não está bem, elevando-se o clima de conflitualidade institucional que não dignifica nem beneficia ninguém".



No passado domingo, anos casos de violência contra os profissionais de saúde e exigiu policiamento nos serviços com potencial de conflito, como as urgências hospitalares.Também ode modo a diminuírem o número de casos.