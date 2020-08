Saúde. Síndrome de "olho seco" afeta cerca de 500 mil portugueses adultos

A síndrome do olho seco é uma doença oftalmológica que afeta cerca de meio milhão de pessoas em Portugal. É provocado pela produção insuficiente da lágrima ou pela evaporação excessiva. Os sintomas limitam o desempenho de tarefas do dia a dia e prejudicam a qualidade de vida. O oftalmologista Eugénio Leite esteve no Bom Dia Portugal onde explicou as causas que provocam o "olho seco", e deixou vários conselhos.