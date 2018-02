Seca. Agricultores defendem plano de emergência nacional e ajudas extraordinárias

Sandra Salvado - RTP21 Fev, 2018, 11:48 / atualizado em 21 Fev, 2018, 12:04 | País

A área de cultivo de cereais de outono/inverno registou um mínimo histórico devido à seca em Portugal. Previsões do Instituto Nacional de Estatística (INE) que refletem uma redução da área, pelo quinto ano consecutivo e posicionam a campanha como a pior dos últimos 100 anos.



Em entrevista ao Jornal de Negócios, o presidente da CAP não se mostrou surpreendido com as previsões do INE e diz que a tendência é para se agravar. “É uma catástrofe e tem de ser combatida com um plano de emergência nacional envolvendo vários ministérios”.







Eduardo Oliveira e Sousa explicou ainda que “mais do que um agravamento da situação, o que se está a passar já se trata de um desastre, uma catástrofe, sobretudo no interior do país, que está a afetar não só a agricultura, mas também a pecuária, as reservas de água e está a matar a floresta”.



À Antena 1, o presidente da CAP disse que a situação é muito grave e que a seca está a criar muitas dificuldades a quem vive da terra. Oliveira e Sousa deixa ainda críticas ao ministério da Agricultura por tentar resolver o problema com medidas avulsas.



"Não podemos ser alarmistas"

56 por cento do país em seca severa



O ministro da Agricultura acusa a CAP de estar a criar alarmismo em relação à redução da área de cultivo de cereais. Capoulas Santos disse à Antena 1 que reconhece a situação difícil em setores como a pecuária ou os cereais mas que há setores da agricultura que até estão a crescer.Capoulas Santos dá exemplos de medidas tomadas pelo Governo: ajudas para enfrentar a seca e a falta de água para os animais mas que os agricultores não estão a usar."Obviamente não podemos ser alarmistas. Temos de analisar com rigor a situação. Como é que se pode dizer que a situação é de uma catástrofe generalizada quando em setores tão importantes como a vinha, como o olival, como a horticultura e a fruticultura os resultados da época passada foram superiores ao expectável e as exportações aumentaram. Agora que existe uma situação muito difícil no setor da pecuária, no setor dos cereais, isso é verdade", explicou Capoulas Santos.O ministro disse ainda que o Governo "adotou duas medidas relevantes, uma para apoiar a captação e transporte de água para abeberamento nas explorações, onde tal não existe e disponibilizámos 15 milhões de euros e aprovámos 1.600 candidaturas, que estão neste momento a pagamento mas só apareceram comprovativos de despesas de um milhão".Capoulas adiantou ainda que o Governo abriu uma linha de crédito de cinco milhões de euros para a alimentação animal mas "neste momento, não está sequer utilizada um milhão".Questionado antes pela Lusa sobre se o Governo estaria disposto a avançar com um plano de emergência nacional, o Ministério da Agricultura disse que têm sido adotadas, desde o ano passado, várias medidas no âmbito da situação de seca que o país atravessa como por exemplo a criação de uma linha crédito, de um Plano Nacional de Regadios e de um Plano de Prevenção, Monitorização e Contingência para Situações de Seca."Tendo em conta que as alterações climáticas são determinantes para o futuro da agricultura, o Governo adotou um Plano Nacional de Regadios que criará 90 mil hectares de novos regadios até 2021. Trata-se de um investimento no montante de 534 milhões de euros, dos quais 150 milhões estão já em execução", destacou o ministério da Agricultura.De acordo com os dados divulgados pelo INE, 56 por cento do território continental ainda se encontra em seca severa, em especial a sul do Tejo e nas regiões do interior Norte e Centro.“A escassa precipitação ocorrida ao longo do mês [de janeiro] não foi suficiente para se registarem aumentos significativos das reservas hídricas nem, em muitos casos, para garantir teores de água nos solos próximos dos valores habituais”, revela ainda o INE.Outro dado preocupante é que a grande maioria das explorações agropecuárias já esgotou as reservas de palhas e fenos, prevendo-se que tenham de continuar a recorrer a alimentos adquiridos.“A instalação dos cereais de outono/inverno decorreu em pleno período de seca meteorológica e com perspetivas de manutenção do quadro de escassez de precipitação, com teores de humidade dos solos muito baixos. Este panorama conduziu a uma diminuição generalizada das áreas destas culturas face à campanha anterior, que se estima de cinco por cento no centeio e na aveia, de dez por cento no trigo mole, no triticale e na cevada e de 15 por cento no trigo duro.A falta de chuva durante o mês de janeiro fez com que as reservas de água em nove barragens baixassem. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) fala em situação muito preocupante. A meteorologista Ângela Lourenço explicou à Antena 1 que quase todo o país está em situação de seca.A 15 de fevereiro nove por cento do país estava já em seca extrema. Não há chuva prevista para esta semana e as temperaturas vão continuar a subir.De acordo com o índice meteorológico de seca PDSI, no final do mês de janeiro verificou-se, em relação a 15 de janeiro, um aumento da área em situação de seca severa, em particular nas regiões do interior norte e centro."No final deste mês cerca de 56 por cento do território estava em seca severa, 40 por cento em seca moderada e quatro por cento em seca fraca", revelam os dados do IPMA.