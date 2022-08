Seca extrema. Municípios estão a ponderar cortes de água durante a noite

Até ao final do mês passado, os bombeiros fizeram mais de 1.200 abastecimentos.



Os municípios que registaram maior número de abastecimentos estão concentrados nos distritos de Bragança, Viseu e Vila Real.



Por exemplo, em Bragança, no mês passado tinham sido feitos 320 abastecimentos, enquanto no mesmo período do ano passado foram apenas 48.