Seca junta ministros do Ambiente e Agricultura

A última reunião CPPMAES realizou-se a 21 de junho, quando foram anunciadas campanhas de promoção do uso eficiente da água a partir deste mês, e decididas novas medidas para fazer face à seca, quando 34% do continente estava em seca severa e 66% em seca extrema.Em fevereiro já tinham sido tomadas 50 medidas para fazer face à seca, que foram complementadas com mais 28 na reunião de junho, entre condicionamentos de uso de água e soluções para disponibilizar água em territórios mais afetados.Dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam que este ano é o mais seco de que há registo (desde 1931) e que só o ano de 2005 se aproximou da situação atual.