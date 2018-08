Seca nos Açores motiva corrida às ajudas

O balanço aos pedidos de ajuda foi feito na quinta-feira e a jornalista Lília Almeida conta tudo o que foi programado.



Devido à seca quatro das nove freguesias do concelho do Nordeste estão com dificuldades. Em S. Miguel o abastecimento faz-se através de um camião cisterna.



Salga, Algarvia, S. Pedro e Lomba da Fazenda, são as situações mais críticas como esclareceu o autarca António Miguel Soares.





Para consumo doméstico não se verificou, até agora, qualquer rutura mas por causa da falta de água o Nordeste já tomou medidas, uma delas é retirar da rede publica o consumo da lavoura.